مجموعة "جيفنشي" الجديدة مفعمة بالأنوثة في أسبوع الموضة بباريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

قدمت دار جيفنشي Givenchy العالمية مجموعتها الجديدة المفعمة بالبهجة والأنوثة لشتاء وخريف 2019-2020 خلال أسبوع الموضة في باريس، وطغى عليها الطابع الكلاسيكي، وفقًا لـمجلة EllE.

وعكست المجموعة أناقة ورقي المرأة، عن طريق إدخال اللونين الأسود والأبيض على التصاميم، وتزينها بالريش، سواء في الفساتين الطويلة والماكسي.

ونجحت دار Givenchy في الجمع بين البساطة والأناقة من خلال التصميم والخامات المستخدمة، قماش الصوف والدانتيل بلمسات رقيقة تخلل بين الأنسجة، وانعكست على التصميم، واعتمد على القصات المنتفخة والفضفاضة.

ونسقت العارضات إطلالتهم مع مكياج دافئ وناعم إذ استخدمن درجات النيود الترابية على العين، وأحمر الشفاه اللامع فقط. ويستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالأعلى المجموعة.