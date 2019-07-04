للأمهات.. بخطوات بسيطة نظفي المكيف منعاً للأمراض وارتفاع فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات حرارة الصيف، وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيف الهوائي الذي يوفر الهواء المُنعش غير عابئين بضرورة تنظيفه كل 100 ساعة أو أسبوعين على الأقل.

ويرجع ذلك لأسباب مهمة منها حدوث مشكلات في المكيف قد تتفاقم على مدى طويل للانفجار، بجانب كم الملوثات والجراثيم والبكتيريا التي تتكون بداخلة، كما أن تجاهل تنظيفه بالمعدل المطلوب ينعكس على فاتورة الكهرباء.

يقدم لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية الطريقة الصحيحة لتنظيف الـ"مكيف" بنفسك في المنزل بأمان، وفقًا لـ servicechampions، وwikihow، وbillyaircon.

1-غلق الكهرباء

ضرورة غلق مزودات الطاقة الرئيسية التي تتحكم في وحدة مكيف الهواء قبل البدء في عملية التنظيف، ويشمل ذلك ضاغط المكيف.

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2-اشتري كيسًا المخصص لتنظيف مكيفات الهواء.

يمكنك الحصول على هذه الأكياس من المتاجر الإلكترونية، وتكون عبارة عن أكياس مصممة خصيصًا لجمع مياه الصرف التي تتراكم عند تنظيف مكيف الهواء الخاص بك، وإذ وجدت ربة المنزل صعوبة في الحصول عليه فيمكنها استخدام أكياس القمامة كبيرة الحجم بدلا منه.

في البداية؛ ركّب كيس تنظيف مكيف الهواء حول وحدة تكييف الهواء المنفصلة (تسمى وحدة ملف المروحة) على الحائط، وقوم بإزالة قابس التصريف من طبق التنقيط في وحدة مكيف الهواء لتجعل جميع الأوساخ تتدفق لكيس التنظيف. سيمنع ذلك تدفق الكثير من الأتربة والأوساخ عبر أنبوب التصريف.

3-استخدم المنظفات السائلة فقط وفرشاة الأسنان

تجنب استخدام المنظفات ذات الرغوة والمنظفات الكيميائية القوية المصممة لمهاجمة المواد العضوية، لأنها قد لا تتغلغل بداخل فتحات اللفائف أو شفرات المروحة، واستخدم بخاخات مثل بخاخات الضغط تلك المستخدمة في الحدائق ليصل رذاذها لمناطق بعيدة أو فرشاة أسنان لتدفع الشفرات الدوارة حتى تتمكن من الوصول لجميع الشفرات، ابدأ برش اللفائف بزاوية على سطح زعانف التبريد، ثم انتظر من 10 حتى 20 دقيقة حتى يبدأ محلول التنظيف في العمل.

4-امسح وحدة ملف المروحة

شغل مكيف الهواء وارفع مقدمة الكيس حتى تسمح لماء الشطف أن يتساقط في الكيس. أزل الآن كيس التنظيف من نهايته بحذر وتخلص من مياه المخلفات.

كن لطيفًا وحاول ألا تضغط كثيرًا على مراوح التبريد أثناء تنظيفك لها، حتى لا تنحني أو تنكسر بسهولة تحت تأثير الكثير من القوة.