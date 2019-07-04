بالصور| "رأسها معرضة للسقوط".. إصابة سيدة بريطانية بمرض فريد من نوعه

حالة فريدة من نوعها أصابت سيدة بريطانية تدعى"كارين بوغ"، 52 عاما، جعلتها معرضة لسقوط رأسها من فوق رقبتها، تُعرف بـ"إهلرز دانلوس"، والتي قد تعرضها لخطر دائم من الشلل أو الموت المفاجئ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

متلازمة "إهلرز دانلوس" عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الموروثة، التي تسبب الأنسجة الضامة والتي توجد في البشرة والمفاصل وجدران الأوعية الدموية في المقام الأول، وتُعد الأنسجة الضامة مزيدا مركَّبا من البروتينات والمواد الأخرى التي تعطي القوة والمرونة للهيكل التشريحي الأساسي للجسم.

وشخّص الأطباء إصابة بوغ بالمتلازمة، وهو ما يعني أن أربطة رقبتها لا يمكنها أن تدعم رأسها تماما، ما يجعل رأسها عرضة للسقوط.

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وتقول بوغ عن حالتهاـ "يمكنني قطع رأس نفسي، الأمر أشبه بوجود بطيخة متوازنة على أنبوب شفط كوكتيل، بالإضافة لمواجهتي خطر الموت يوميا".

"رأيت زوجتي الحبيبة تنتقل من امرأة رياضية تعمل بجد وتحب المرح إلى شخص يكافح من أجل رفع رأسه".. كلمات قالها زوج بوغ معبرا عن حزنه الشديد من الوضع الصحي الذي وصلت إليه زوجته، مضيفا، " لديها دائما ابتسامة لعائلتها وأصدقائها، لكني أرى النضال اليومي الذي تعاني منه".

ويتطلب على المريضة ارتداء دعامة عنق دائمًا لأن جمجمتها تنزلق إلى الأمام وفوق عمودها الفقري عندما تميل رأسها، وهو ما أجبرها على التوقف عن العمل.

وتعيش المرأة البريطانية على أمل إجراء عملية جراحية لحل مشكلتها وهو ما دفع بأصدقائها لجمع التبرعات لها.

ويصاب بحالة كارين واحد من كل 200 ألف إنسان، والسبب في ذلك هو مشكلة في الكولاجين، والذي يحتاجه الجسم للحفاظ على الجلد والمفاصل والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية.

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