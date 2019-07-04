مجموعة رالف أند روسو لخريف 2019.. زخارف، مراوح، ريش وحبال لؤلؤ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالنسبة لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياةٍ فاخرة برّاقة المظهر، قدّمت علامة "رالف أند روسو"، مجموعة الهوت كوتور لخريف 2019، والتي تناسب احتياجاتهم، مستوحاةً من الأعمال الفنية للمصمم "Erté" و التي تحمل اسم "Les Bijoux de Perles".

وقامت تمارا رالف، بالتركيز على فن الآرت ديكو في المجموعة؛ إذ نقبّت عن زخارف المراوح، والريش، وحبال اللؤلؤ، فشملت النتيجة فستان الكوكتيل، المصنوع من طبقاتٍ من الأهداب، المزينّة بالكريستال والخرز الزجاجي، وبدلة السباحة المصنوعة من التول، والمزيّنةِ بحبالٍ من اللؤلؤ، منسقةٍ مع بنطلونٍ أنيق، وزُينّت حواف سترة كاب، متدفقة بالترتر البرّاق، فيما تميّز فستانٌ قصير من وحي الستينيات، بتطريزاتٍ منمقة بحباتِ الكريستال.

وكالمعتاد قدمت العلامة التجارية، مجموعةً كبيرة من الأساليب الجذّابة التي تليق بعملائها كبدلات التويد، والفساتين الملتفة بالكاب، والفساتين العمود المتدفقة بأكتافٍ عارية، وفساتين الكوكتيل، وكلها مزيّنة بالأهداب، والتفاصيل البرّاقة.