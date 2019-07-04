هذه الأعراض تنذر بالإصابة بالخرف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن النسيان من وقت لآخر يعد أمرا طبيعيا، حتى مع التقدم في العمر، غير أن تفاقم النسيان يدق ناقوس الخطر؛ لأنه ينذر حينئذ بالإصابة بالخرف.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن أعراض الخرف تتمثل في صعوبة التعرف على الأشخاص أو صعوبة تذكر الطرق أو وضع الأغراض في غير موضعها وفي أماكن غريبة، كوضع حافظة النقود في الثلاجة مثلا.

وفي هذه الحالات يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لإجراء فحوصات للتحقق من الإصابة بالخرف وبدء العلاج في أقرب وقت للحد من تدهور جودة الحياة قدر الإمكان.

يُشار إلى أن الخرف هو تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب في القدرات الإدراكية مثل: الذاكرة والتفكير السليم.