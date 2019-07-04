قلادة الكاحل أحدث صيحات الإكسسوارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
تمثل قلادة الكاحل "Anklet" أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت مجلة "Woman" النمساوية أن قلادة الكاحل تستحضر روح التسعينيات الجذابة، مشيرة إلى أنها تتألق هذا الصيف بطابع الهيبيز؛ حيث إنها تزدان بالصدف أو الشُرابات.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قلادة الكاحل تتألق أيضا بتصميم رقيق يتلألأ ببريق الذهب، مشيرة إلى أنه يتم تنسيق قلادة الكاحل مع الملابس القصيرة كشورت أو تنورة قصيرة لتسليط الأضواء عليها.
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