بالصور.. لحظة سقوط طفلة روسية داخل بالوعة صرف صحي

حادث مروع تعرضت له طفلة روسية تبلغ من العمر عامين، حيث سقطت في بالوعة صرف صحي، يصل عمقها حوالي 10 أقدام، أمام المبنى السكني الذي تسكن فيه، في تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاش.

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كانت الطفلة مع والدتها في الوقت الذي وقعت خلاله داخل البالوعة، وحينما نظرت خلفها لم تجدها، وهو الأمر الذي جعلها تدخل في نوبة صراخ شديد، حيث كانت بالوعة الصرف الصحي مفتوحة دون وضع سياج أمان من قبل العمال، الذين تركوا مكان عملهم دون أن يعيدوا غطاء الصرف إلى مكانه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هرعت الأم فور سقوط ابنتها طلبا للمساعدة، وتم نقل الفتاة الصغيرة المصابة بجروح شديدة إلى المستشفى في حالة صدمة بعد خروجها من البالوعة، التي فُتحت من أجل عمليات التنظيف الروتيني لخطوط الصرف الصحي في المنطقة.

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