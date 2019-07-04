بالفيديو.. "20 سنة حب".. فيكتوريا تحتفل بعيد زواجها من ديفيد بيكهام

احتفلت مغنية البوب البريطانية فيكتوريا بيكهام، بعيد زواجها الـ20 من لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب إنجلترا، سابقا.

واستعادت فيكتوريا بيكهام ذكريات الـ20 عاما، التي قضتها برفقة ديفيد بيكهام، ومراحل تطور علاقتهما، على مدار الـ20 عاما الماضية، وإنجابها منه 4 أبناء، وهم بروكلين وروميو وكروز وهاربر.

ونشرت فيكتوريا بيكهام فيديو مجمع لمجموعة من الصور، التي توثق ذكرياتهما معا على مدار الـ20 عاما، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، معلقة: "النهاردة بقوا 20 سنة.. أحبك كثيرا".

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وفيكتوريا بيكهام من مواليد 17 أبريل 1974، وتبلغ من العمر 45 عاما، وهي تكبر زوجها ديفيد بيكهام بعام واحد، حيث وُلد بيكهام في 2 مايو 1975، ويبلغ من العمر 44 عاما، وهو من مواليد لندن.

وبدأت فيكتوريا تواعد لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام في عام 1997 بعد أن شاهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، والتقيا بعد المباراة وبيكهام اعترف لها أنه معجب بفرقة سبايس جيرلز وبدآ يتواعدان سرا حتى لا تعرف الصحافة بشيء، وبعد عدة أشهر أعلنا خطبتهما في عام 1998، وحملت فيكتوريا بابنها الأول بروكلين جوزيف بيكهام في مارس 1999 في لندن، وبعد 4 شهور من ولادة بروكلين تزوجا فيكتوريا وديفيد في 4 يوليو 1999، وفي عام 2005 قالت فيكتوريا إن الغناء كان في المركز الثاني دوما لها، لأن حبها الأول كان الأزياء وقالت إنها لا تعتزم العودة إلى الموسيقى أبدا.

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