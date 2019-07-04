سقط في الكمين.. عراقي يدفع ثمن نشر صور فتاة على الإنترنت

الفضيحة الإلكترونية ربما هي أكثر ما تخافه الفتيات، حيث تكون على الملأ ويعرفها الجميع، وأصبح كذلك الاختراق سهلا، وهو ما ذهب إليه أحد الأشخاص في العراق، حيث اخترق حساب إحدى الفتيات، واستولى على صورها الشخصية منه.

الخطوة التالية التي قام بها هي نشر صورها، وابتزازها وتهديدها إذا لم تخضع لأوامره، وتنفذ ما يطلبه منها سينشر صورها، وساومها على مبلغ من الأموال، مقابل الاحتفاظ بصورها غير منشورة، وفقا لما ذكرته جريدة "العراق اليوم".

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وأصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي بيانا، قال فيه إن المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد، واعترف المتهم أمام المحكمة بجريمته، بعد إلقاء القبض عليه عبر كمين أعد من قبل القوات الأمنية بناء على أوامر قضائية.

أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي تقضي بسجن يصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية على كل من يبتز أو يهدد أي شخص إلكترونيا عبر مواقع التواصل، أو أية وسيلة الكترونية، وكانت هذا الحكم من نصيب رجل عراقي ابتز فتاة إلكترونيا وهددها بنشر صورها الشخصية على الإنترنت.

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