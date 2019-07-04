إطلالات الشارع في خريف 2019.. ظهور قوي لبنطلونات الكسرات والأكتاف المدببة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ مؤخرًا أسبوع موضة الكوتور، وعلى الرغم من أن العروض تعد هي المنصة الرئيسة التي تكشف لنا عن أحدث صيحات الموضة وأبرز التصاميم، إلا أن لاستايل الشارع صيحاته الخاصة وإطلالاته المميزة التي تفرض نفسها على الساحة.

إليك أبرز إطلالات ستايل الشارع من أسبوع موضة الكوتور لخريف 2019:

التصاميم الضخمة

كانت التصاميم الضخمة والمنفوشة من أبرز إطلالات ستايل شارع أسبوع موضة الكوتور هذا الموسم، وخاصة التي تأتي بألوان زاهية منعشة.

الفستان البليزر

البليزر من القطع التي لا غنى عنها، وهذا الموسم يتربع تصميم الفستان البليزر على العرش، بالإضافة إلى تنسيقه مع صندل جذاب.

لمسة كلاسيكية

تميز ستايل شارع موضة الكوتور بلمسة من الكلاسيكية، تمثلت في القبعة ذات الشبكة والأقراط الضخمة ذات الخرز.

تصاميم الأفنجارد

بالإضافة إلى الإطلالات العصرية والكلاسيكية، دائمًا ما تظهر بعض التصاميم والإطلالات الغريبة التي تعرف باسم الأفنجارد، مثل ذلك التصميم.

ألوان زاهية

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على الرغم من أن الخريف عادة ما يرتبط بالألوان الدافئة، يبدو أن خريف هذا العام سيكون مفعمًا بالألوان، وخاصة الأصفر الخردلي والأخضر الزاهي، بالإضافة إلى لون التيراكوتا.

الأكتاف المدببة

بالإضافة إلى الكولد الشولدر أو الكتف الواحدة، شهدنا في ستايل شارع أسبوع موضة الكوتور، ظهورًا قويًا لتصميم الأكتاف المدببة المستوحى من فترة الثمانينيات.

إطلالة النقشة الواحدة

ترتبط الإطلالة الموحدة أو المونوكروم باعتماد إطلالة من نفس اللون أو من درجات مختلفة لنفس اللون، ولكنها ظهرت بشكل مختلف في ستايل شارع أسبوع موضة الكوتور، حيث تميزت باعتماد إطلالة كاملة من نفس النقشة.

حزام جلدي مع الجينز

عادة ما يكون البنطلون الجينز وخاصة البيبر باغ، مزودًا بشكل أو تصميم الحزام الخاص به، ولكننا شهدنا مؤخرًا ظهورًا قويًا لصيحة اعتماد حزام جلدي مع البنطلون الجينز محدد الخصر.

بنطلون الكسرات

دائمًا ما نشهد تصميم الكسرات في التنانير، ولكن خريف هذا العام يتميز بظهور قوي للبنطلون الفضفاض ذي الكسرات وتنسيقه مع بليزر أو معطف ذي أزرار.