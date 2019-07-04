"الأظافر الهلامية" أحدث صيحات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – تمثل "الأظافر الهلامية" "Jelly Nails" أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والمرح. وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن "الأظافر الهلامية" هي أظافر اصطناعية شفافة يتم لصقها على الأظافر. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر الهلامية تتألق بألوان زاهية وصارخة كألوان النيون أو تزدان بالنقوش الجذابة أو تتلألأ بالأحجار اللامعة. وأشارت “Elle” إلى أن الأظافر الهلامية تغازل في المقام الأول الأظافر الطويلة، التي تتخذ شكلا بيضاويا.

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