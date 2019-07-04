احذر.. تراكم السوائل في الرئة يهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن وذمة الرئة "Pulmonary edema" تشكل خطرا يهدد الحياة؛ حيث إنها تتسبب في توقف النفس وتوقف القلب.

وأوضح المركز الألماني أن وذمة الرئة تعني تراكم السوائل في الرئة؛ لذا تعرف أيضا باسم "استسقاء الرئة"، وهي قد ترجع لأسباب عدة أبرزها قصور القلب وقصور الكلى وأمراض الرئة.

وتتمثل أعراض وذمة الرئة في ضيق التنفس وأصوات صرير صادرة أثناء التنفس والسعال وآلام في الصدر، بالإضافة إلى شحوب الوجه وتغير لون الشفاه والأظافر والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأوكسجين.

لذا يتعين استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بالوذمة والخضوع للعلاج على الفور.