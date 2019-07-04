لماذا عليك غسل مناشف المطبخ كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

بحسب خبيرة التنظيف راليستا برودانوفا، فإن تجاهل أو إهمال غسل مناشف المطبخ قد يؤدي إلى تراكم الجراثيم والبكتريا عليها، ويجعل استخدامها المتكرر سبباً للإصابة بالأمراض، وفقا لما نقله موقع "24 الإماراتي" عن موقع "ميترو".

وأضافت الخبيرة، بأن مناشف المطبخ تمثل أرضية خصبة لتكاثر الجراثيم والمكروبات الضارة لأنها عادة ما تكون رطبة ودافئة بسبب الاستخدام المستمر، ولأنها تتلامس مع كل أنواع الأسطح، بدءاً من اليدين المتسختين وانتهاء بأواني المطبخ.

ونصحت راليستا، ربات المنازل بغسل مناشف المطبخ بشكل يومي، أو استبدالها بأخرى نظيفة كل صباح، لتفادي الإصابة بأي أمراض.

كما أوصت راليستا، ربات المنازل بتجنب غسل مناشف المطبخ مع الملابس المتخسة، مثل الجوارب القذرة أو الأحذية الرياضية، إضافة إلى تنظيف اليدين بعد غسل الصحون بشكل جيد، ومن ثم استخدام المناشف النظيفة.