عارضة الأزياء المغربية نورا أتال تشارك في معرض باريس للأزياء الراقية

تتسابق عارضة الأزياء المغربية- البريطانية، نورا أتال، في معرض باريس للأزياء الراقية، بعد أن نجحت في طريقها للحصول على قائمة من العلامات التجارية الفاخرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعرضت أتال منتج لـ "Dior" في عرض خيالي من قبل دار الأزياء الفرنسية يوم الإثنين، وارتدت فستانًا من الجلد مزين بقطع من الريش.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الأنماط المعروضة أظهرت أيضًا خلطًا بين القديم والجديد، مع مواد خفيفة الوزن تمنح بعض الفساتين السوداء هواءً شفافًا، وجاء التصميم بتنورة مزينة الريش، ولمسات من المخمل أو الدانتيل مهذب لإضافة حجم، والسترات الرابحة جاءت بأكمام منتفخة مبالغ فيها.

وفي اليوم التالي عرضت أتال تصميما لـ"شانيل"، وكان مظهرًا رائعًا في مجموعة الأزياء الراقية الأولى في عالم الأزياء منذ وفاة كارل لاجرفيلد في وقت سابق من هذا العام، وأكملت مشواره امرأته السابقة فيرجيني فيارد، التي اعترفت بأنها قضت وقتًا أطول من أي شخص آخر بإعادة إنشاء إحدى مكتبات المصمم الأسطوري داخل القصر الكبير، حيث قام لاجرفيلد بعرض عروضه، وتشير التقديرات إلى أن المصمم الذي توفي في فبراير عن عمر يناهز 85 عامًا، يقدر أنه يمتلك ما يصل إلى 350 ألف كتاب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

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وبحسب "ARABNEWS"، في سلسلة جديرة بالمكتبة البريطانية، أرسل فيارد مجموعة شانيل الأكثر أناقة وأكثر كلاسيكية من تلك التي أرسلها كارل في سنواته الأخيرة، وظهر فيارد "الذي لم يتحدث إلى الصحفيين" لفترة وجيزة وحصل على تصفيق الحضور.

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