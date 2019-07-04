ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها كأول سفيرة سعودية لدى أمريكا

قدمت الأميرة السعودية ريما بنت بندر، أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بعد أكثر من شهرين من تعيينها في هذا المنصب الهام، وفقا لـ"ARAB NEWS".

وكتب ريما بنت بندر، على حسابها الخاص بموقع "تويتر": "يشرفني أن أقدم بيانات الاعتماد الخاصة بي اليوم إلى الولايات المتحدة، أتطلع إلى بدء هذا الفصل من حياتي في واشنطن العاصمة، وتبدأ الرحلة بفريق رائع من السفارة السعودية".

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وكان قد تم ترشيح الأميرة ريما لهذا المنصب في 23 فبراير، وأدت اليمين أمام الملك سلمان في الرياض في أبريل الماضي، لتصبح أول سفيرة للمملكة العربية السعودية، والممثلة الدبلوماسية السعودية الحادية عشرة في واشنطن.

وحلت الأميرة ريما، محل الأمير خالد بن سلمان، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير الدفاع في السعودية، وكانت قضت الأميرة ريما عدة سنوات في الولايات المتحدة أثناء شبابها عندما كان والدها الأمير بندر بن سلطان، أيضًا سفير المملكة لدى واشنطن.

وتخرجت بدرجة البكالوريوس في دراسات المتاحف من جامعة جورج واشنطن، وقبل تعيينها الدبلوماسي، كانت الأميرة ريما تشغل منصب نائبة رئيس شؤون المرأة في الهيئة العامة للرياضة منذ عام 2016.

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