أحجار الفيروز.. وسيلة ميجان ماركل للشفاء سريعا بعد الولادة

باتت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، تستخدم المجوهرات وتحديدًا الفيروز، خاصة بعد ولادتها طفلها "أرتشي"، في إشارة لاستخدامها كنوع من العلاج، فهذا ما رصدته وسائل الإعلام البريطانية.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "ميجان" ظهرت في الفترة الأخيرة وهي مرتدية مجوهرات الفيروز، فكانت أطلت في مباراة البيسبول في نهاية الأسبوع وهي مرتدية أقراطا مستطيلة تحمل حجر الفيروز، كما أنها ظهرت في مقابلتها الأولى بعد ولادة طفلها "أرتشي" وهي مرتدية قلادة من حجر الفيروز.

وعلقت هيذر أسكينواز، الخبيرة في الأحجار الكريمة، أن "ميجان" ترتدي هذا حجر الفيروز تحديدًا، لشفائها سريعًا بعد الولادة: "هذه الجوهرة الرائعة يجب ارتداؤها عندما تريد التركيز على صحتك.. فالفيروز هو الحجر المثالي للأمهات حديثي الولادة".

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وكانت "ميجان" فاجأت متابعيها في شهر يونيو الماضي، بإطلالتها وإشراقها بعد ولادتها بحوالي شهرين فقط، وهو ما لفت أنظار متابعيها عبر الحساب الرسمي لها على "إنستجرام".

فتلقت "ميجان" بعض التعليقات منها: "كيف استطاعت والدة آرتشي البالغة من العمر 37 عامًا أن تبدو وكأنها تبلغ من العمر 22 عامًا؟"، بينما ذكر آخر: "ميجان تبدو جميلة بشكل مثير للدهشة وتشع فرحًا.. لم أتوقع أنه من الممكن أن تبدو المرأة بهذا الجمال بعد أقل من شهرين بعد الولادة".

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