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تتعدد أنواع السرطان لعل من بينها سرطان الطحال، وهو من جزء من الجهاز الهضمي، الذي يعمل على مقاومة الأجسام المضادة التي تهاجم الجسم، لذلك وجوده شيء ضروري للحفاظ على الصحة العامة.
وتوجد عدة أعراض تعتبر جرس إنذار للإصابة بسرطان الطحال، وعرض موقع "هيلث لاين" بعض أعراض سرطان الطحال:
ألم فى الجانب الايسر العلوى من البطن.
وجود التهابات شديدة ومتكررة.
النزيف المستمر.
فقر الدم.
عدم وجود قدرة على تناول الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
الحمى.
انتفاخ بالبطن.
التعرق الغزير.
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