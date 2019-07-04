"الإفتاء" تتحدث عن تعامل النبي مع زوجاته عند غضبهن

التعامل مع الزوجة عند الغضب والضيق، يحتاج إلى هدوء وحكمة، وذكرت في السنة النبوية، العديد من الطرق والحلول للأزواج، في تلك المسألة الحياتية.
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وبدورها، تحدثت دار الإفتاء المصرية عن كيفية التعامل مع الزوجة الغاضبة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قائلة إن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان يتعامل مع نسائه برفق ولين عند ضيقهن وضجرهن.
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واستشهدت دار الإفتاء، بحديث رواه "سنن أبي داود" أن السيدة عائشة -رضي الله عنها - دخل عليها أَبُو بَكْرٍ، فَسَمِعَ صَوْتها عَالِيًا فأراد أن يَلْطِمَهَا وَقَالَ: "لَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يحجزه وَأَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ: "كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟"، قَالَتْ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا: أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا".
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