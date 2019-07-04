طريقة عمل سمك سلمون مشوي في المنزل

قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل سمك سلمون مشوي في الفرن، من خلال برنامجه "شبكة وصنارة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأكلات الأوروبية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مكونات عمل سمك سلمون مشوي في الفرن 2 بصلة مقطعة شرائح. 2 شريحة سلمون فيليه. 2 حبة ليمون شرائح. نصف ملعقة فلفل أسود. كزبرة. Advertisements زعتر طازج. زيت الزيتون. ملح. طريقة عمل سمك سلمون مشوي في الفرن اعصري ليمونة كبيرة وناضجة ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة وزعتر لإعطاء نكهة إضافية. ضعي زيت الزيتون وقلبي الشرائح ثم اتركيها لتمتص النكهة لمدة ساعتين. سخني الفرن ثم احضري صينية ورصي فوقها شرائح البصل والليمون ثم شرائح السمك. اشويها في الفرن لفترة عشر دقائق ثم قدميها ساخنة، مع بعض السلطات الجانبية. ​

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