أضرار الالتهابات التناسلية.. أسبابها وطرق علاجها

الالتهابات التناسلية، واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا بين النساء، خاصة لارتباطها بأسس العلاقة الحميمة، ونتائجها، أو بالنظافة الشخصية.

فقد تحدث بسبب فرط نمو فطر المبيضات في المهبل، مما يسبب التهاب بالمهبل، والحكة، ونزول الإفرازات ذات الرائحة الكريهة.

وقد يصل الالتهاب لتغيير في لون إفرازات المهبل الطبيعية، ورائحتها، وكميتها، فضلًا عن الشعور بالألم خلال التبول، أو العلاقة الحميمة.

ويرصد "هُن" أضرار الالتهابات التناسلية، ووأسبابها حسبما ذكرها "mayoclinic"، و "webmd":

اسباب الالتهابات التناسلية:

البكتيريا:

تعد البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المهبل، حيث تنمو واحدة ضارة مما تُسبب تغير خصائص البكتيريا النافعة، الأمر الذي يُخل بالتوازن ويُسبب الالتهاب.

وكثيرًا ما يحدث هذا النمو البكتيري عقب الجماع الجنسي.

العدوى الفطرية:

تحدث نتيجة نمو كائنات فطرية في المهبل، أو العدوى الجنسية بين الشريكين.

داء المشعرات:

وهو داء ينتقل جنسيًا، بسبب طفيل مجهري أحادي الخلية يسمى المشعرة المهبلية. ينتشر أثناء الجماع مع شخص مصاب بالعدوى البكتيريا.

العادات الخاطئة:

قد تتسبب البخاخات المهبلية، أو الغسول، والدش المهبلي، والصابون المعطر، والمنظفات المعطرة، والمنتجات المبيدة، حساسية بالجلد، مما يُسبب تهيج أنسجة المهبل، والتهابه بشكل كبير.

انقطاع الطمث:

يتسبب انخفاض مستويات الإستروجين بعد انقطاع الطمث، إلى التهاب المهبل.

اضرار الالتهابات التناسلية:

الإصابة بعدوى الاتصال الجنسي.

التغيرات الهرمونية، واضطرابها.

قد يتسبب الالتهابات وداء المشعرات إلى الولادة المُبكرة وإنجاب أطفال ذو أوزان قليلة.

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طرق علاج الالتهابات التناسلية طبيًا:

أوضح الدكتور خالد النمرسي، خلال حديثه لـ "هُن" إنه يمكن علاج الالتهابات، عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية، للعضو التناسلي، وإزالة الشعر الزائد، فضلًا عن ضرورة جعل تلك المنطقة جافة دومًا.

كما نصح بارتداء الملابس الداخلية القطنية التي لا تُسبب حكة أو عدوى، مع الحرص على تغيرها بشكل دوري.

ناصحًا بتجنب الغسولات الكيماوية، التي قد تُسبب موت البكتيريا النافعة.

طرق علاج الالتهابات التناسلية، طبيعيًا وفقًا لموقع BOLD SKY:

زيت شجرة الشاي:

يستخدم الزيت لقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أنه يُساعد على علاج الالتهابات الفطرية المهبلية.

فقط ضعي بضع من قطرات زيت شجرة الشاي، وامزجيها بأي نوع من أنواع الزيوت الحاملة مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وضعيه على المهبل.

بيروكسيد الهيدروجين:

بسبب خصائصه المطهرة المضادة للبكتيريا، يستخدم بيروكسيد الهيدروجين لقتل الالتهابات البكتيرية والفطرية، وتستخدمه غالبية النساء بتطبيقه خارجياً على العدوى الفطرية، ولكن يُفضل في البداية تخفيفه قبل استخدامه، ويمكنك استخدامه لمدة 5 أيام كحد أقصى، وليس أكثر من ذلك.

زيت الأوريجانو:

واحد من الزيوت الطبيعية التي تُستخدم في علاج الالتهابات الفطرية المهبلية، ولكن يُفضل قبل شراء الزيت، التأكد من أنه مصنوع من التوابل البرية ويجب أن تحتوي المكونات على كارفاكرول وثيمول، وهي عوامل قوية ومضادة للفطريات.

زيت جوز الهند:

بحسب عدة دراسات طبية، فإن زيت جوز الهند الطبيعي، يُعالج العدوى الفطرية المهبلية الخاصة بالسيدات.

ووفقا لبعض الأطباء، يُفضل نقع القطن النقي بزيت جوز الهند النقي، ومن ثم مسح المنطقة المُلتهبة.

خل التفاح:

يُساعد خل التفاح على قتل الكائنات الحية الدقيقة والخطيرة، كما إنه يقتل جميع أنواع البكتيريا، ومقاومة العدوى الفطرية المهبلية.

ويُفضل إضافة كمية مُناسبة من خل التفاح، إلى حوض الاستحمام الخاص بك، ثم اتركيها لمدة عشرين دقيقة، قبل الاستحمام بها.

فيتامين ج:

يحتوي فيتامين ج على مكونات مضادة للميكروبات التي يمكن أن تقتل فرط نمو المبيضات، لذا تأكدي من زيادة تناول فيتامين (ج) من أجل تعزيز مناعة الجسم لمكافحة العدوى الفطرية.

الثوم:

يعد الثوم واحد من أفضل العلاجات الطبيعية لتقليل فرط نمو المُبيضات، لذلك يُفضل دمج كميات من الثوم في نظامك الغذائي اليومي من أجل منع العدوى الفطرية المهبلية.

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