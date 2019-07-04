سيلين ديون تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

خطفت النجمة العالمية سيلين ديون الأنظار إليها؛ وذلك من خلال إطلالتها المتميزة في أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت لأكثر من مرة في شوارع باريس بإطلالات متنوعة تظهر مدي اختلاف ذوقها عن السائد وأنها تختار ما يتناسب مع شخصيتها.

واحتفلت ديون بآخر حفلاتها في لاس فيغاس، حيث أقامت هناك لمدة 16 عامًا تغني على مسارحها وشهد الحفل لمسة وفاء ومشاعر نبيلة منها، حيث عرضت صورة زوجها الراحل رينيه انجليل علي المسرح ووجهت له التحية بعدما انضم إليها أطفالهما الثلاثة على خشبة المسرح بمناسبة انتهاء إقامتها فى لاس فيغاس التى استمرت 16 عامًا في الكولوسيوم.

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وأمسكت المغنية الكبيرة، 51 عامًا، بأبناء رينيه، تشارلز، 18 عامًا، نيلسون وإدى، ثمانية أعوام، بعد انتهاء أدائها الغنائي، وهى تُحدِّق بعشق في صورة للمنتج الموسيقى رينيه، الذى توفي بشكل مأساوى فى يناير / كانون الثاني 2016 بعد معركة مع سرطان الحلق في سن 73.

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