كم مرة يومياً يمكن استخدام الواقي من الشمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

أجرت عيادة أسترالية مجموعة من التجارب على 4 علامات تجارية شهيرة للواقيات الشمسية، أثبتت أن استخدام الواقي الشمسي مرة واحدة في اليوم قد يكون كافياً كما يعتقد الكثيرون، بحسب ما جاء بموقع "24 الإماراتي"، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستخدمت عيادة لاتيلير أسيثتكس الجلدية ماسحاً ضوئياً يستخدم عادة لإظهار أضرار أشعة الشمس، ويكشف في نفس الوقت مكان وجود الواقي الشمسي على الجلد.

وتمتص كل من طبقة الميلانين في الجلد والواقي الشمسي الأشعة فوق البنفسجية، وفي الصور التي التقطها الماسح الضوئي، تظهر بوضوح المناطق التي يتواجد فيها الواقي الشمسي بعد فترات مختلفة من استخدامه.

وتم تطبيق أحد هذه المنتجات التي تدّعي أنها توفر الحماية على مدار اليوم كل يوم في الساعة التاسعة صباحاً على إحدى المتطوعات على مدى 4 أيام.

Advertisements

وبعد 8 ساعات، تم أخذ صور بالماسح الضوئي للمناطق التي تم تطبيق الواقي الشمسي عليها، وأظهرت أن أياً من هذه المنتجات لم تقدم مستوى الوقاية الذي كان في الصباح.

ويقول الدكتور جوستين هيكتال، استشاري الأمراض الجلدية وعضو اللجنة الفرعية لسرطان الجلد التابعة للجمعية البريطانية لأمراض الجلد: "هذه الصور تبعث على القلق".

وأضاف "من المفترض بأن استخدام الواقي الشمسي سيؤمن نفس المستوى من الحماية في الساعة 5 مساءً كما كان في التاسعة صباحاً. لكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال".

وفي حال لم تدم الحماية من أشعة الشمس لوقت طويل كما هو مرجو من الواقي الشمسي، وتم تطبيق المنتج مرة واحدة في اليوم، فيمكن أن يزيد احتمال الإصابة بسرطان الجلد لثلاثة أضعاف، وفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.