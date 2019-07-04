أعراض الدودة الشريطية

كائنات طفيلية تدخل إلى جسم الإنسان في العادة عند تناوله اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات غير المغسولة بشكل جيد، ثم تنمو وتستقر في الأمعاء، وتستمد غذائها من الإنسان، تُعرف بـ"الديدان".

ونقدم لك أعراض الديدان الشريطية، بحسب مايو كلينيك

قد لا يلاحظها الشخص إلا عندما يرى جزءا منها في بُرازه، ولكن بشكل عام، تكون الأعراض كما يلي:

- حدوث آلام في المعدة.

ضعف عام في الجسم.

الإسهال والغثيان.

فقدان الشهية والقيء.

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- فقدان الوزن، حيث يمكن أن يفقد المريض نصف كيلو إلى كيلو من وزنه في الأسبوع، وبالتالي يؤدّي هذا إلى إنهاك عام في قواه.

- آلام وانتفاخ في البطن، وتزيد بعد تناول وجبة الطعام بنصف ساعة تقريبًا.

- حدوث تغيرات في قوام البراز. ارتفاع في درجة حرارة الجسم. في حال بدأت الدودة بالانتشار، يصاب المريض بعدوى جرثومية في أحد مواضع جسمه، وقشعريرة وإسهال.

- وإذا انتقلت اليرقات إلى خارج الأمعاء وشكلت الخراج، فإن ذلك يؤدّي إلى حمّى، والتهابات بكتيرية، وحساسية اليرقات.

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