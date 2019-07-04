طريقة عمل البسكويت الويفر

البسكويت الويفر من التحليات الخفيفة، واللذيذة، والتي يفضلها الأطفال، ويتناولونها يوميا كنوع من السناك والحلوى، ويمكن تقديم وجبة غذاء مكونة من الشوربة، والشاورما، والأرز، على أن تكون التحلية بسكويت الويفر. ويقدم "هُن" طريقة تحضيره في المنزل كالتالي: المقادير 2 كوب إلا 1/4 دقيق كوب و1/2 سكر بودرة 1/2 كوب زبد بيضة ملعقة صغيرة فانيليا 1/2 كوب حليب فواكه طازجة وكريمة للتزيين. Advertisements طريقة التحضير يخلط الزبد الطري مع السكر البودرة في مكانية العجن، لتصبح مثل الكريمة. تضاف الفانيليا مع الحليب والبيض. يضاف الدقيق ويترك الخليط ليتجانس. يشكل العجين بالطريقة التي تفضليها، وتوضع في صينية الفرن على طبقة السليكون. يدخل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 6 دقائق. يخرج العجين من الفرن ويشكل في الحال. يمكن تقديمه مزين بالفواكة أو الكريمة. ​

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