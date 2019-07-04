طريقة عمل السمك الماكريل

قدمي لعائلتك السمك الماكريل، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، بدلًا من الطرق التقليدية للسمك، وقدميه مع الأرز والسلطة، وإليكِ طريقة التحضير.

مكونات السمك الماكريل:

سمك ماكريل

بطاطس

طماطم

فلفل أخضر

ثوم

بصل

زيت

ملح - كمون

ليمون

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طريقة تحضير السمك الماكريل:

قومي بتتبيل السمك، بالملح، والثوم والكمون والليمون.

قطعي البطاطس والفلفل والطماطم حلقات.

في طاجن رصي حلقات البطاطس، ثم السمك، وخلقات الفلفل والطماطم، وضيفي لهم الزيت وليمون وماء.

اتركيه يغلي على نار متوسطة، ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.

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