مرض متعدد النظم، يصيب أجهزةً متنوعة في الجسم، وتعتبر الأعضاء الأساسية التي تتأثربه هي الرئتين والعقد اللمفاوية، يُعرف بـ"الساركويد". وإليك أعراض الساركويد، بحسب مايو كلينك. الأعراض العامة تشمل أعراض الساركويد العامة الإعياء والحمى وألم المفاصل وجفاف الفم وفقدان الوزن وانتفاخ البطن. أعراض مرض الساركويد الرئوي تشمل أعراض الساركويد في الرئة السعال الجاف وضيق التنفس والصفير وألم الصدر. Advertisements أعراض الساركويد الجلدي بعض الحبوب الحمراء أو الحبوب الأرجوانية الحمراء، والتي تقع عادة على السيقان أو الكاحل، وقد تكون هذه الحبيبات لينة ودافئة عند لمسها. القرح المشوهة على الأنف، والخدين، والأذنين. وجود بعض المناطق على سطح الجلد، والتي قد تكون أفتح أو أدكن من لون الجلد. نمو تحت سطح الجلد، بالتحديد في المناطق المحيطة بالندوب والوشوم. أعراض الساركويد العصبي تشمل أعراض مرض الساركويد العصبي نوبات من الصرع وفقدان السمع والصداع الشديد. أعراض الساركويد في العيون يمكن أن يتسبب الساركويد في التأثير على العينين دون التسبب في ظهور أي أعراض، لذا من الضروري فحص العينين، ومن أعراض مرض الساركويد في العيون جفاف العيون والحكة والألم في العين وفقدان البصر والحرقان والإفرازات. ​

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