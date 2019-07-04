أعراض الجفاف

يصاب كثير من الأطفال الرضع بالجفاف، والكبار على حد سواء، ويعجزون عن التعبير بالجوع والعطش، ولكن لهذا المرض بعض الأعراض على الأم أن تكون ملمة بها في حالة عانى الطفل منها يستعرضها التقرير التالي: أعراض مرض الجفاف العيون تصبح غائرة للغاية وحولها دوائر داكنة اللون. الدموع تقل الدموع خلال البكاء، ويمكن أن تختفي تماما. الشفاه يصبح جليا أن الشفاه تتشقق وتصبح جافة ويمكن أن تصاب بالجروح جراء ذلك. Advertisements البول يتغير لون البول، ويصبح لونه داكنا، بدلا من اللون الطبيعي الفاتح، وكذلك تقل كميته جدا، ويمكن أن يصل الطفل إلى 8 ساعات دون تبول. الجلد يصبح باردا وجافا جدا، وملمسه خشنا جراء نقص السوائل. النعاس ينام الطفل بشكل مفرط، مع الإحساس بالتعب. الطاقة تصبح مستويات الطاقة منخفة للغاية. التنفس يصبح التنفس سريعا ومعدل ضربات القلب سريعا كذلك. ​

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