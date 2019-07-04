طريقة عمل شوربة منستروني

"شوربة منستروني" من الأطعمة التي يحبها الكثيرين في الوطن العربي، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "شوربة منستروني" على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

جزر مفروم

زعتر مفروم

لحم

زيت زيتون

ثوم مفروم

ريحان

ملح

فاصوليا حمراء مسلوقة

بسلة مسلوقة

مكرونة

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فلفل أسود

صلصة

مرقة

بصل مفروم

كرفس مفروم

طريقة العمل

- خلط المكرونة مع زيت زيتون في طاسة على النار، حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

- إضافة الثوم والكرفس والبصل والثوم و ملح وفلفل وريحان والزعتر.

- إضافة الجزر والفاصوليا الحمراء والبسلة إلى الخليط.

- إضافة اللحم والطماطم مع الخليط.

- خلط المرقة مع بقية المكونات، على النار حتى تنضج كافة المكونات.

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