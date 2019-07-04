لايف ستايل

طريقة عمل شوربة منستروني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

"شوربة منستروني" من الأطعمة التي يحبها الكثيرين في الوطن العربي، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "شوربة منستروني" على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

جزر مفروم  

زعتر مفروم

لحم  

زيت زيتون

ثوم مفروم

ريحان  

ملح  

فاصوليا حمراء مسلوقة

بسلة مسلوقة 

مكرونة

Advertisements

فلفل أسود  

صلصة

مرقة  

بصل مفروم

كرفس مفروم

طريقة العمل

- خلط المكرونة مع زيت زيتون في طاسة على النار، حتى يتغير لونها إلى الذهبي. 

- إضافة الثوم والكرفس والبصل والثوم و ملح وفلفل وريحان والزعتر. 

- إضافة الجزر والفاصوليا الحمراء والبسلة إلى الخليط. 

- إضافة اللحم والطماطم مع الخليط.

- خلط المرقة مع بقية المكونات، على النار حتى تنضج كافة المكونات. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة منستروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا