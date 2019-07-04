يعتبراللحم من الأطباق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة، واللحم من المواد الغذائية ذات القيم العالية لصحة الجسم، فاللحم يحتوي على البروتينات بشكل كبير، والفيتامينات، وبعض أنواع المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم، وجميعها مهمة لبناء وتقوية جسم الإنسان.

ويقدم "هُن" طريقة سلق اللحم

المكوّنات

كيلو لحم طازج مغسول بالماء البارد.

خمس ورقات من ورق الغار.

حبة بصل مقطعة شرائح.

8 حبات من الهيل.

عود قرفة واحد.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- يُوضع اللحم في قدر ويسكب عليه الماء بحيث تُغمر قطع اللحم كاملة.

- يوضع القدر على نار عالية، ويضاف إليه شرائح البصل وورق الغار وعود القرفة، ويُترك القدر إلى أن يبدأ الماء في الغليان.

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- إزالة الرغوة البيضاء التي تظهر على سطح الماء المغلي باستخدام الملعقة والتخلص منها وكلما عادت يجب إزالتها.

- إضافة الملح والهيل إلى اللحم وإغلاق القدر وتركه مدة ساعة.

- إخراج القطع من المرق ووضعها إما في طبق التقديم ، أو وضعها جانباً لحين الحاجة إليها إذا كانت أحد مقادير أكلة أخرى.

- إذا كان اللحم مجمد، يتم إخراجه من الفريزة ووضعه في وعاء وتركه جانبا بدرجة حرارة الغرفة ويحتاج إلى ساعتين إذا كان درة حرارة الغرفة عالية، والى ليلية كاملة إذا كانت درجة الحرارة باردة، وبعد مرور الوقت سيذوب الثلج عن اللحم ويصبح الوعاء مليء بالدم الأحمر، فيتم غسلها ومعاملتها كما وأنها طازجة بنفس الخطوات السابقة.

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