كيفية اختيار حمالة الصدر المناسبة لملابسك الصيفية

حمالة الصدر أساس ملابس النساء، فهي المسؤولة عن المظهر العام للأنثى، وعلى إظهار ملابسها بشكل جذاب وأنثوي، فإذا أحسنتي اختيارها من حيث شكلها وتصميمها تبدين أكثر جاذبية، وإذا لم تستطيعين اختيار الشكل والموديل الملائم لمظهر جسدك، وملابسك من المؤكذ إن تُفسد إطلالتك في النهاية.

بعض الفتيات يعتقدن إن احترافية اختيار حمالة الصدر تكمُن في اختيار المقاس المناسب لحجم صدورهن، إلا إنه بالطبع يشمل أيضًا اختيار الموديل الملائم لموديل الملابس، خاصة الملابس المفتوحة أو المكشوفة، التي تتطلب شكلًا وتصميمًا محددًا.

فهناك حمالات الصدر التقليدية، وهناك من تُشبه "السوفت"، فضلًا عن السيلكون اللاصقة، التي تتميز بكونها دون "حمالة".

ومن جانبه سلط موقع مجلة "glamour"، الضوء على أشكال وتصميمات حمالات الصدر، الملائمة لملابسك الصيفية، حتى تُبدين بإطلالة مثالية.

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وتُظهر الصورة الأشكال المختلفة لحمالات الصدر، كيفية اختيارها وفقًا للملابس، المفتوحة، أو المُحتشمة، وغيرها، لمساعدتك في اختيار إطلالتك النهائية.

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