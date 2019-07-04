لمرضى السكري.. مشروبات فعالة لضبط معدّل السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث ينتج البنكرياس ما يكفي من الهرمون لكن خلايا الجسم لا تستطيع الاستفادة منه، حسب ما جاء علي موقع "24" الاماراتي.

وتعتبر التغذية حجر الزاوية في إدارة حالة السكري، إلى جانب النشاط البدني، وهو ما يقلل الاعتماد على حقن الأنسولين، وبالتالي يحمي من مضاعفات المرض.

وقد وجدت دراسة بريطانية حديثة أن عصائر الخضروات الورقية تحسن من قدرة المريض على إدارة الحالة على الرغم من أن توصيات التغذية الخاصة بالسكري لا تحث على تناول العصائر، وتفضّل أكل ومضغ الأطعمة.

عصائر خضراء للسكري:

-الجرجير

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لا تقتصر فوائد عصير الجرجير على الألياف، فهو من أدوات التخسيس وخفض الوزن الذي يساعد على إدارة حالة السكري وضبط السكر، كما أنه يساعد على زيادة الهيموجلوبين وخفض الكولسترول. يمكنك تحسين طعم العصير بإضافة نصف تفاحة إليه.

-الصبّار

يساعد عصير الألو فيرا أو الصبّار على حرق السعرات الحرارية، وضبط نسبة السكر بالدم.

السبانخ والجزر. اخلص نصف حبة جزر أو حبة متوسطة الحجم مع كوبين من أوراق السبانخ للحصول على توليفة من المعادن والفيتامينات والألياف تخفض الكولسترول والسكر بالدم.

-الخيار والتفاح والسبانخ

اخلط كوبين من أوراق السبانخ مع حبة خيار وحبة تفاح خضراء مع ملعقتين من الكزبرة أو النعناع ونصف ملعقة من الزنجبيل. يوفر هذا العصير شحنة قوية من المغذيات التي تساعد على خفض مستوى السكر بالدم وتقليل الالتهابات التي تسبب مقاومة الجسم للأنسولين.