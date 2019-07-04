ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على أحد الأسئلة الواردة إليها، دار حول إذا نوت سيدة الصلاة، وهي ترتدي فستان بعد الركبة بقليل، فكشف ذلك عن جزء من ساقيها، فهل يجوز لها الصلاة أم تكون باطلة؟.
وأجاب الشيخ عبدالمجيد سليم، في الفتوى التي حملت رقم 2191، بأنه لا يجوز للمرأة الصلاة مع كشف ساقها، لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: لا تجوز صلاة المرأة مع كشف ساقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.