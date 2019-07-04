الإفتاء: لا تجوز صلاة المرأة مع كشف ساقيها

ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على أحد الأسئلة الواردة إليها، دار حول إذا نوت سيدة الصلاة، وهي ترتدي فستان بعد الركبة بقليل، فكشف ذلك عن جزء من ساقيها، فهل يجوز لها الصلاة أم تكون باطلة؟.

وأجاب الشيخ عبدالمجيد سليم، في الفتوى التي حملت رقم 2191، بأنه لا يجوز للمرأة الصلاة مع كشف ساقها، لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها.

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