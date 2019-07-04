مشجعات تونس والمغرب والجزائر: مصر ناسها حلوين

استضاف الإعلامي عمرو عبد الحميد، ثلاث مشجعات عربيات في برنامجه "رأي عام"، على قناة "TeN"، في فقرة بعنوان "ضيوف مصر.. حين تمتزج الرياضة بثقافات الشعوب"، حيث ذكرت منية حمزة، مشجعة تونسية، إنها تّعتبر نفسها مقيمة في مصر منذ 20 عامًا، حيث إنها تأتي لمصر زيارات عديدة في العام الواحد قد تصل لـ 6 زيارات.

وأضافت "حمزة" أن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية كان أشبه بالفرح، وشيء جميل للغاية، كما أن هناك جماهير من تونس كثيرين متواجدون في مصر من أجل البطولة، مستطردة: "كلنا إيد واحدة وبنقف مع بعض"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست راضية عن أداء منتخبها الوطني وترى أن المغرب فريق رائع.

وتابعت: "أداء الفريق الوطني بتاعنا سيئ للغاية، والجمهور مذهول من ذلك".

بينما قالت أسماء حليمي، مشجعة جزائرية، إن الأجواء في تنظيم البطولة بمصر هي أفضل تنظيم حدث للبطولة خلال الأعوام السابقة على الإطلاق، حيث إن الأجواء رائعة للغاية، مضيفة: "فيه صرامة وتنظيم جيد من قبل مصر"، كما ترى أن هناك عددًا لا بأس منه من الجماهير الجزائرية لمساندة المنتخب، وسيزيدون خلال الأدوار المقبلة.

وتابعت: "قبل 2015 كان منتخب الجزائر سيئ للغاية، كنا في كارثة، الفريق مكنش بيعرف ينقل الكرة 5 مرات على بعض ولكن تم تأهيله بشكل جيد مؤخرًا".

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ومن الجزائر ننتقل لـ "المغرب"، حيث قالت المشجعة المغربية غزلان زاد، إنها أول مرة تزور مصر كان في 2015، وترى أن مصر متنفس السياحة لها، "لما بحب أغير جو باجي مصر لأن ناسها حلوة، وبيساعدونا لما بكون في السيارة في الشارع ومش عارفة مكان بيدلوني عليه".

وأوضحت "زاد" أن هناك 10 آلاف مشجع مغربي موجودين في مصر لمساندة المنتخب المغربي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها قامت بزيارة للقلعة والأهرامات فور وصولها للقاهرة.

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