حلت الإعلامية أميرة عبد العظيم، ضيفة على الإعلامي تامر أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار".
ومازح "أمين"، ضيفته، وسألها قائلًا: "أنتو كستات ليه كده طول الوقت؟ تاعبينا ومش فاهمينا وخانقينا ومنكدين علينا، مع إن الرجالة بلسم الحياة، ليه الستات بتعمل ألغاز وخطط عشان الراجل، إمام تحوط عليه أو تراقبه أو تطلع عينه".
وردت "أميرة"، مفسرةً، أن هذا يرجع إلى طريقة تعامل الرجل مع المرأة، لافتةً إلى أن السيدات يفضلن الإشادة بها، لا الانتقادات والتقليل منها: "الراجل دايمًا مستهيف الست، ومش فاهم عقليتها، الراجل بيتذاكى والست غلبانة، والرجالة مفتريين".
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة عبدالعظيم: الرجالة مفتريين.. ودايما بيستهيفوا الست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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