"هاتي اللي صرفته عليه".. بريطاني يطلب من زوجته تعويضا بعد اكتشاف إنجابها من آخر

لم تكن الصدمة هينة عليه قط، فمشاعر الأبوة كانت كاذبة، وإحساسه نحو طفله، الذي اهتم به 8 سنوات، لم تكن في محلها فور معرفته بالحقيقة، واكتشافه خيانة زوجته، وإنجابها من آخر، ليقرر الانتقام منها بطريقته الخاصة، حيث طالبها بالتعويض عن كل النقود التي صرفها على الطفل.

هكذا أقدم زوج بريطاني، لم يُكشف عن هويته، حيث قرر مقاضاة زوجته، ومطالبتها بدفع كل أنفقه على ابنهما صاحب الـ 8 سنوات، بعدما اكتشف علاقتها برجل آخر، وإن الطفل ليس طفله.

الأمر الذي دفعه لمطالبتها بالنقود التي صرفها، فضلًا عن تعويضه عن الآثار السلبية التي لحقت به فور معرفة تلك الحقيقة الصادمة، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".

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وبحسب الصحيفة، طالب الزوج من زوجته، خلال المحكمة العليا في لندن، الكشف عن هوية والد الطفل الحقيقي، وإخبار الأخير بحقيقة نسبه، فضلًا عن التعويض، الأمر الذي عارضته الزوجة أمام القاضي.

وأضافت إن جوين كوهين، قاضي القضية، من المُقرر أن ينظر في طلب الزوج، واتخاذ قرار فيه، عقب جلسة استماع أخرى، مؤكدًا أن الزوجة شعرت بالكثير من الندم خلال الجلسة الأولى.

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