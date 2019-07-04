احرص على تناولها.. 5 أطعمة مثالية أشيع حولها الأكاذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

هناك مجموعة من الأطعمة التي أشيع عنها أنها تُسبب سمنة وزيادة في الوزن، ولا يدرجها أصحاب الحميات الغذائية السلمية في قائمة مأكولاتهم، وهي على عكس الشائع، إذ أنها مفيدة للغاية للجسم وللجهاز الهضمي.

الدكتور حازم المصري استشاري التغذية العلاجية، يذكر أبرز 5 أطعمة يُطلق عليها أكاذيب حول وجود نسب كبيرة بها من الدهون وتسبب السمنة:

1- الذرة:

من الأطعمة التي لا تحتوي على نسب كبيرة من السعرات الحرارية، خصوصًا المشوية والمسلوقة، لكن احذر تمامًا الذرة المسلوقة المعلبة التي تباع في السوق التجارية، لأنها تحتوي على نسب كبيرة من المواد الحافظة التي تساعد في زيادة الوزن، لذا من الأفضل سلقها منزليًا ببعض البهارات المفيدة، مثل الروزماري والزعتر، وتجنب الإفراط، فقطعة واحدة تكفي يوميًا.

Advertisements

2- الفشار:

الطريقة التقليدية للفشار، وهي القلي بزيت الذرة ما جعلها من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسب وسعرات حرارية كبيرة، بينما الطريقة الأفضل للطهي هي زيت الزيتون، أو المياه، والابتعاد تمامًا عن طهيه في الميكروويف لأنه يترك خلايا سرطانية.

3- الفول:

من أكثر الأطعمة المفيدة للحميات الغذائية، والتي تساعد على إنقاص الوزن، وكثير من أطباء التغذية ينصحون به، لأنه من أكثر الأطعمة التي لا تحتوي على نسب كبيرة من السعرات الحرارية، خصوصًا أنه في طريقة التحضير يضاف إليه بعض الخضروات، مثل البطاطس المسلوقة والطماطم والليمون التي تساعد على الهضم بشكل كبير.

4- الفاصوليا:

من الحبوب التي تعتمد عليها البيوت المصرية كوجبة أساسية مع الأرز وتعتبر من أكثر المأكولات المفيدة، لاحتوائها على نسب كبيرة من الأوميجا 3، لكن تجنب "التسبيك" بالصلصة، وحاول أن تكون نيئة غير كاملة السواء.

5- البازلاء:

تعتبر من الأكلات المشهورة جدًا في الخليج، خصوصًا لأصحاب الحميات الغذائية، لكن يٌفضل أن تكون مسلوقة في المنزل على عكس الحبوب التي تباع معلبة في الأسواق، وتحتوي على نسب كبيرة من المواد الحافظة.