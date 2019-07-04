بالأسعار- 10 هدايا يمكن تقديمها لوالدك في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يحتار الكثير عند تقديم الهدايا خصوصًا للأشخاص المُقربين والمميزين في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة، لذلك يقدم "الخليج 365" أبرز الهدايا التي يحتاجها والدك يوميًا ويمكنك تقديمها في عيد ميلاده أو في المناسبات الخاصة، حسبما جاء على موقع "cosmopolitan":

1- زجاجة مياه مقاوم للصدأ:

تناسب والدك إذا كان عمله مرتبط بالسفر كثيرًا خارج البلاد، فهي تحافظ على سخونة وبرودة السائل لوقت طويل، وأيضًا سهولة حملها لصغر الحجم، وتُباع على "أمازون" (موقع تسويق إلكتروني) بسعر 500 جنيه.

2- أزرر أكمام محفورة للبذلة:

إذا كان والدك من محبي الملابس الكلاسيكية، فالأنسب أن تهاديه أزرر أكمام فضية عليها بعض النقوشات ذات التفاصيل الصغيرة، ويمكنك طلبها بأول حرف من اسمه، وتباع على "أمازون" بسعر 200 جنيه.

3- محفظة للأورق والأموال:



بعض الآباء لا يهتمون بشكل كبير بالتغيير الدوري للأشياء القديمة، لذلك يمكنك أن تهاديه بهذه الهدية. وتباع على موقع "أمازون" بسعر 170 جنيها.

4- فرشاة مجفف الشعر:



هي فرشاة تجفف الشعر وتصففه عند وجود الرياح، وتترك الشعر بمظهر جيد وجذاب. تباع على "أمازون" بسعر 2000 جنيه.

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5- فرشاة وماكينة حلاقة الذقن



إذا كان والدك من محبي الذقن الملساء، فبالطبع هذه الهدية تناسبه بشكل كبير، خصوصًا الشكل الفضي، وتباع على "أمازون" بسعر 4000 جنيها.

6-عطر مميز:



يفضل معظم الآباء العطور القديمة، مثل عطر المسك وعطر نفحات الياسمين، وتباع على "أمازون" بسعر 700 جنيه.

7- بجامة منزل:



إذا كان والدك يقضي وقتا كبيرا في المنزل، خصوصًا إذا كان رجلا كبيرا في العمر، يمكنك شراء ملابس منزلية له "بجامة" تكون مميزة وعصرية، وتشعره بالراحة وحرية التحرك دون عائق. وتُباع على "أمازون" بسعر 700 جنيه.



8- سماعة أذن:



أما إذا كان مجال والدك في العمل يتطلب الاتصالات الهاتفية الكثيرة، فيمكنك إهدائه هذه السماعات الأذينة الـ"Wi Fi"، وتباع على موقع "أمازون" بسعر 2300 جنيه.

9- حقيبة يد:



يفضل البعض تجميع الأشياء المتعلقة بهم في مكان واحد، مثل فرشاة الشعر أو العطر المفضل أو المحفظة والأوراق الرسمية والأموال في مكان واحد، خاصة عند السفر. تُباع على موقع "أمازون" بسعر 300 جنيه.

10- زيت تقوية اللحية والشارب:



إذا كان والدك من أصحاب اللحية أو يهتم دائمًا بوجود شارب، فيمكنك شراء بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد شعر اللحية على الإنبات والكثافة مرة أخرى، مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا. تُباع على موقع "أمازون" بسعر 200 جنيه.