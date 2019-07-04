سنة أولى أمومة.. تجنبي هذه الأخطاء للحفاظ على صحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تقع الكثير من الأمهات الشابة بعد الإنجاب للمرة الأولى في العديد من الأخطاء تجاه أطفالهن نتيجة نقص المعلومات اللازمة حول كيفية رعاية الطفل.

وكثيرًا ما تسمع الأمهات الجدد نصائح مختلفة من المحيطين بها ربما تصل إلى حد التناقض، لذلك نقدم أبرز الأخطاء الشائعة حتى تتفاديها في تعاملك مع طفلك الرضيع، وفقًا لموقع " Bright Side":

- الغذاء البديل

اكتفِ في الأشهر الستة الأولى لطفلك باللبن الطبيعي الخاص بك، فهو يحتوي على الغذاء الأساسي الذي يحتاج إليه، وابتعدي عن الحليب الصناعي.

- إطعام الطفل بشكل دائم

بكاء الطفل لا يعني دائمًا أنه جائع، قد يبكي الطفل لأن هناك شيئًا يؤلمه أو يريد رؤية والدته، ويلجأ البعض إلى إمدادهم بالطعام ما يؤدي إلى الإفراط في التغذية فيسبب عدم الراحة في المعدة ، وتراكم الغازات.

لكن إذا وجدت طفلك لا يأكل من ثديك بشكل جيد، يمكنك استشارة طبيب.

Advertisements

- لف الطفل أكثر من اللازم

يعتقد الناس أنه كلما التف الطفل أكثر ساعده ذلك على الشعور بالدفء لأنهم اعتادوا على درجة حرارة رحم الأم.

لكن احذري لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم هو أمر خطير وربما يؤدي للموت المفاجئ.

- لا تعقمي كل شيء

لا تستخدمي التعقيم أكثر من اللازم، إذ يعتقد الأطباء أن الإبقاء على كل شيء نظيف ومعقم يمكن أن يؤذي مناعة الطفل.

وفقًا للدراسات التي أجريت في مركز جونز هوبكنز للأطفال، فإن الأطفال الذين يواجهون جراثيم منزلية عادية وفراء الحيوانات الأليفة خلال السنة الأولى من حياتهم أقل عرضة لحدوث الحساسية أو الربو.

- عربة الأطفال

لا تستخدمي عربة الأطفال قدر الإمكان، كما يجب عليك حمل طفلك من داخل العربة أثناء الدخول إلى المصعد تجنبًا لعدم الغلق في أي لحظة.

لا تعبري الطريق باستخدام العربة، قد لا يراها السائقون بسبب السيارات الأخرى.