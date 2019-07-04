الجدي والثور في المؤخرة.. الأبراج تخبرنا عن أكثر الرجال جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

الغالبية العظمى من الرجال مستعدون لبذل مجهود كبير من أجل أن يكونوا أكثر جاذبية، لكن في النهاية قد تلقى مرودوًا طبيًا وقد لا. الأمر يعتمد في المقام الأول على صفاتك وشخصيتك.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية نسبة جاذبيتك بحسب برجك وفقا لتصريحات رانيا شارود، خبيرة الأبراج.

- العقرب

من أكثر الأبراج جاذبية، لأنه من الشخصيات المُركبة التي تحمل صفة لكل برج من الأبراج الأخرى، وهو ما يجعل الآخرين في حيرة دائما، الأمر الذي يجذب الأنظار إليه والتفكير به لمعرفة أسرار هذه الاختلاف، فضلا عن هدوئه ورزانته اللتان تمنحانه جاذبية أيضا، لذلك تصل نسبتها لديه إلى 100%.

- العذراء

يجذب الآخرين بابتسامته الرقيقة، كما أن عقلانيته وسكونه يلفتان الأنظار إليه أيضًا، ويدفعان الآخرين للبحث بداخله، ما يجعله يتمتع بنسبة جاذبية 100%، فهو في نفس مستوى العقرب من الجاذبية.

- القوس

يتميز بخفة دمه وتميزه عن الآخرين، وهو ما يجعل نسبة جاذبيته تصل إلى 95%.

- الجوزاء

بشوش الوجه، يمتلك روح مرحه، وعلى الرغم من كونه كثير الكلام لهذا يبتعد الناس عنه، إلا أنه قادر على جذبهم إليه مرة أخرى، لذلك تصل نسبة جاذبية رجل الجوزاء إلى 80%.

- الحوت

صفة الرومانسية في هذا البرج هي سر الجاذبية، يستطيع أن يُشعر الآخرين بحبه لهم، الأمر الذي يلفت الأنظار إليه لتصل نسبة جاذبيته إلى 75%.

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- الأسد

من أكثر الأبراج كرما وسخاءً، وهذا سر جاذبيته، لذلك يتميز برج الأسد بنسبة 75% منها.

- الحمل

لديه قدرة كبيرة على مساعدة الآخرين، كما أنه كثير الاهتمام بهم، ويحمل حلولا غير تقليدية لجميع المشاكل التي يواجهونها، إذا تصل نسبة جاذبيته لهذه الأسباب إلى 75%.

- الميزان

صفة الوسطية لمواليد برج الميزان هي سر جاذبيتهم، حيث إنهم قادرين على اتخاذ القرارات والحكم على الأشياء بموضوعية واعتدال، لذلك يتمتعون بنسبة جاذبيه 70%.

- الدلو

يتميز بهدوئه وبساطة متطلباته، وهو ما يمنحه مستوى جيد من الجاذبية، والتي تصل إلى 70% أيضا.

- السرطان

50% هي نسبة جاذبيته، تبدو بسيطة لأنها لا تخرج عن إطار أسرته، فهو قادر على تكريس يومه واهتمامه لهم فقط.

- الثور

تتوقف جاذبية رجل الثور عند مستوى أقل من الجاذبية، إذ لا تتعدى 45% فقط، لكونه لا يهتم سوى بمصلحته فقط.

- الجدي

لا تزيد نسبة جاذبيته عن 40% لكونه من أكثر الأبراج عمليا، كما أنه لا يمتلك طرق مناسبة للتعبير عن حبه للآخرين، وإذا أراد ذلك يكون بشكل يغلب عليه العقل كثيرا، إذ تكون بطريقة غير مباشرة.