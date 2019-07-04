الامارات | «ذي فيو».. دبي الجميلة من ارتفاع 240 متراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذي فيو».. دبي الجميلة من ارتفاع 240 متراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت شركة التطوير العقاري «نخيل»، نقطة جذب مثيرة إلى قطاع الترفيه والتسلية في دبي، من خلال «ذي فيو في النخلة»، وهي عبارة عن منصّة للمشاهدة ستكون متاحة للزوّار على ارتفاع 240 متراً فوق «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً.

وستوفر منصّة المشاهدة، التي يمكن الوصول إليها من «نخيل مول»، إطلالات لمشاهدة المناظر الخلابة وغير المسبوقة للجزيرة ومياه الخليج العربي، وأفق دبي الساحر، كما أنها تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير جزيرة «نخلة جميرا»، التي أسهمت في تعزيز مكانة إمارة دبي على الخريطة العالمية.

وتتربع منصّة المشاهدة، التي تم توقيع عقد أعمال الديكور والتشطيبات الخاصة بها، أخيراً، على قمة الطابق (52) من برج «ذا بالم تاور»، الواقع في قلب «نخلة جميرا»، حيث من المقرر أن تكتمل قريباً أعمال تطوير المنصّة، التي ستشمل قاعة لكبار الشخصيات، وأخرى للفعاليات الخاصة.

وقال المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»، عمر خوري: «تجمع منصّة المشاهدة (ذي فيو في النخلة) بين الإطلالات الملهمة الأخاذة، والتجربة التفاعلية التعليمية غير المسبوقة، حول عملية تطوير الأيقونة المعمارية (نخلة جميرا). وستكون هذه الوجهة الجديدة المميزة عامل جذب غير مسبوق للمقيمين والزوّار على حد سواء، بما توفره من تجربة فريدة لمشاهدة المناظر الساحرة للجزيرة والخليج العربي، والأفق الخلاب لإمارة دبي».

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وسيبدأ زوّار «ذي فيو في النخلة» جولتهم من سطح ساحة البلازا في «نخيل مول»، للاستمتاع بما يعرضه المتحف التفاعلي المخصص لسرد قصة تطوير «نخلة جميرا»، ومن ثم سينطلقون عبر المصعد الذي يعرض بتقنيات رقمية متطورة، وعلى كل أسطحه، مشاهد مذهلة للبحر والرمال والسماء على مدى ثلاث دقائق، قبل الوصول إلى منصة المشاهدة على قمة برج «ذا بالم تاور»، حيث سينبهر الزوّار بالمشاهد الخلابة للجزيرة الممتدة أمامهم وبرؤية دبي بزاوية 360 درجة.

كما سيتمكن زوّار «ذي فيو» من شراء تذاكر الدخول إلى الوجهة إلكترونياً، أو عبر الهاتف، أو بشكل شخصي في سطح ساحة البلازا في «نخيل مول».

• 360 درجة زاوية الرؤية التي توفرها المنصة.

• تجمع المنصّة بين الإطلالات الملهمة والتجربة التفاعلية التعليمية غير المسبوقة.

• متحف تفاعلي، ومصعد يعرضان معلومات بتقنيات رقمية متطورة.