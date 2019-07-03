"بلاش سجق.. وخليكي في اللحمة بالفاصوليا".. نصائح صحية لتجنب السمنة

قدم خبراء أمريكيون، عددا من النصائح التي تساعد الإنسان في اتباع النظام الغذائي الصحي السليم.

وبحسب ما ذكرته مجلة "ميديكال إكسبرس"، أن عدد من الخبراء ينصحون بالتقليل من تناول منتجات اللحوم المصنعة مثل السجق، وأيضًا استبدال تناول اللحوم الحمراء بالفاصوليا مرة أو مرتين في الأسبوع.

وبحسب الخبراء فإن الفاصولياء، تمتلك نفس العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم الحمراء لكنها لا تسبب السمنة.

وأما ما يتعلق بتناول الملح، نصح الخبراء باستبدال تناول الحساء والخضروات المعلبة بالأطعمة المعلبة القليلة الصوديوم، وأما المكسرات المملحة فيفضل استبدالها بالمكسرات غير المملحة.

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كما أوصى خبراء التغذية استبدال الزبدة والمايونيز بزيت الزيتون، فهذا يؤدي إلى زيادة كمية الدهون غير المشبعة في النظام الغذائي مع تقليل الدهون المشبعة.

وينصح الأطباء باستبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة، وتناول حليب ذا نسبة دهون 1%، والاستيعاضة عن رقائق البطاطس بالفشار، وتناول بيتزا خضار بدلًا من بيتزا البيبروني، وإضافة رغوة الحليب في مشروبات القهوة بدلًا من القشدة.

وأوضح الخبراء أن اتباع هذا النظام الغذائي، يساعد في الحصول على المزيد من العناصر الغذائية مع سعرات حرارية أقل.

واختتم الأطباء: "بهدف إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي يفضل البدء بإدخال تغييرات صغيرة في كل مرة يذهب الشخص إلى متجر البقالة أو إلى المطعم".

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