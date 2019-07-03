علاج مرض حمى الضنك المعدي وطرق الوقاية منه

"حمى الضنك" من أشهر الأمراض الفيروسية المعدية، التي تصيب فئات عمرية مختلفة، تحديدًا من عمر الـ9 حتى الـ45 عامًا، عن طريق نقل أنثى بعوضة "الزاعجة المصرية" للعدوى، من خلال لدغها جلد الإنسان.

ويطلق على ذلك المرض عدة مسميات، من بينها: "الحمى الدنجية"، و"الدنج"، و"الدنجية"، و"الدنك"، و"حمى تكسير العظام"، و"أبو الركب"، وتشبه علامات الإصابة به لـ أعراض الإصابة البرد، من ارتفاع في درجة الحرارة، والرشح، ويجب الوقاية منه، وسرعة علاجه، حتى لا يصيب الجسم بالمزيد من الوَهَن.

وفيما يلي وسائل العلاج وطرق الوقاية من مرض "حمى الضنك" المُعدي، وفقًا لما ذكره موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي:-

العلاج

- الحصول على راحة من العمل والمهام الروتينية اليومية.

- تناول العديد من السوائل، خاصة الحمضية مثل عصائر الليمون والبرتقال.

- الابتعاد عن العقاقير المسببة لسيولة الدم، على رأسها تناول "الأسبرين".

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طرق الوقاية

- يجب تنظيف كافة خزانات وأحواض المياه مرة واحد كل أسبوع على الأقل.

- تجنب أسباب لدغ البعوضة ، خلال فصلي الصيف والربيع، الذي يكثر فيه تواجد تلك الحشرات، ومن أبرز الأسباب، عدم ارتداء ملابس قصيرة بدون أكمام طويلة.

- تناول مصل اللقاح الخاصة بحمى الضنك، للحماية من الإصابة بهذا المرض الفيروسي.

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