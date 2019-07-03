فيديو| بينهن إيمان إكرامي ولميس غالي.. زوجات نجوم الكرة المصرية "مالهومش فيها"

في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر على أرضها، أذاعت فضائية "cbc" تقريرا تضمن اختبارا لزوجات اللاعبين، تحدثن من خلاله عن معلوماتهن حول كرة القدم، وعلاقتهن بها، وطريقة تعاملهن معها من خلال أزواجهن.

وشارك في الاختبار كلًا من، جيهان شبانة، زوجة لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق إبراهيم حسن، ورنا نعمان زوجة شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، وإيمان العاصي، زوجة محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، وريم صفوت زوجة هاني سعيد لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، ولميس أبو الفتوح، زوجة حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق.

وأكدت إيمان العاصي، أنها كانت تشاهد محمد فضل دائما في التلفزيون، مؤكدة أنها لم تحضر تدريب له قط.

وعن علاقتها بكرة القدم، أكدت أنها لا تفقه عنها شيئ، ولكنها تنزعج من المعجبات، قائلة: "لو واحدة حضنته ممكن أضربها".

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بينما قالت جيهان شبانة، إنها اعتادت الذهاب للتمرينات خلال فترة ارتباطها بإبراهيم حسن فقط، موضحة أنها تغير عليه بدرجة كبيرة، ولا يمكنها إهمال مباراة له من أجل أي شيئ، كما إنها لا تفقة شيئا عن الكرة.

الأمر نفسه ينطبق على "لميس" زوجة حسام غالي، التي أكدت أنها لا تتابع كرة القدم، ولا تحضر تدريبات زوجها.

وعن حضورها المباريات، قالت: "لو ماتشات كبيرة بس بناء على رغبة حسام".

ومن جانبها، قالت رنا نعمان زوجة شريف إكرامي، إنها تعتاد حضور تدريبات الأخير أحيانًا، ولكنها تنزعج من المعجبات، وعن علاقتها بكرة القدم، أوضحت: "ماليش فيها".

بينما قالت زوجة هاني سعيد، إنها من مُشجعي والمهتمين بكرة القدم، لكنها كانت لا تفضل حضور المُباريات أو التدريبات.

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