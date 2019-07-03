قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لو تعرضت للخيانة من زوجها مع إحدى الفتيات ستقابلها على الفور، مثلما فعلت في أحداث مسلسل "أبو العروسة".
وأضافت "بدر"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أنها شخصية متسامحة للغاية، ولكنها لا ترى أن هناك مبرر للخيانة ولا عُذر فيها، مستطردة :" لازم الزوج قبل ما يقدم على الخيانة يقول لمراته أنا هعمل كذا، وهي لها حق الاختيار إنها تكمل معاه أو تطلب الانفصال".
وأشارت إلى أنها قد تّغفر لزوجها أشياء كثيرة مثل انفعاله عليها إذا جاء من العمل، ولكنه لا تغفر له أن يخونها أو كان ذلك مجرد نزوة، مضيفة :" فيه واحدة بقى صاحبة ناس أعرفهم، جوزها على طول بيخونها بس كل ما يخونها وينكشف يجبلها مرة عربية مرة خاتم ألماظ وهكذا، الست دي استخدمت خيانة زوجها لها كتجارة".
وتابعت :" الخيانة مش بس بين الرجل والست وإقامة علاقة، الخيانة ممكن تحصل لو أنا حد قالي على سر وأنا كشفته ، يبقى أنا كده خونته".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في الموسم رمضان الماضي، بمسلسل "زي الشمس"، وهو من بطولة أحمد السعدني ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| سوسن بدر: "ممكن أغفر لزوجي أخطاء كتير.. إلا الخيانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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