ماذا يحدث لعقلك وجسمك عند مشاهدة أفلام الرعب ليلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يفضل الكثير، مشاهدة أفلام الرعب ليلًا حتى يشعر بالحماسة، وتخيل الأشياء غير الحقيقة في عالمنا، ويعتبره البعض نوعًا جديدًا من المغامرات التي لا تحتاج إلى مجهود بدني أو تكلفة مادية عالية.

لكن هل تعرف مدى تأثير مشاهدة هذه الأفلام على جسدك وعقلك؟.. الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، يوضح تأثير تلك المشاهد المرعبة على العقل والجسد، في تصريحه لـ"الخليج 365" خلال السطور التالية:

1- تسبب بعض التوتر والفزع لدى الأشخاص الذين يقلقهم أمر ما، وتسبب أيضا أرقًا في الليل خصوصًا إذا كان بمفرده.

2- بعض الأشخاص يعانون من قلة الثبات العاطفي والثقة بالنفس، فتهيء لهم أن كل ما يراه سيأتي لهم في الحقيقة، ولا يمكنهم حيناها الدفاع عن أنفسهم.

3- تسبب الاكتئاب عند التفكير المبالغ فيه، في تلك الأفكار أو المشاهد.

4- الدخول في معارك خيالية وينتج عن ذلك العنف غير المبرر والعصبية.

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5- نوم غير مريح وكوابيس، ينتج عنه الفزع الشديد عند الاستيقاظ.

وتؤثر أفلام الرعب على الجسد من خلال:

1- إفراز هورمونات من غدة الكُلى منها، النور أدرينالين في الدم الذي يؤدي إلى تسارع دقات القلب، والكورتيزون وهو فئة من الهرمونات المنشطة التي تنتج في قشرة الغدة الكظرية.

2- تؤثر على ضربات القلب ويمكن أن تسبب جلطة دماغية أو القلب لمرضى القلب.

3- ارتفاع ضغط الدم، وتوسيع حدقة العين.

4- التوتر الذي يسبب قرحات في المعدة والإثنى عشر مع بعض مشاكل الجهاز الهضمي.