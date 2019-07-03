سوسن بدر: أنا مش أم متسلطة.. وتجاربي مع الأمهات سر نجاحي في أدوار الأمومة

كشفت الفنانة سوسن بدر، سر تألقها في أدوار الأمومة خاصة في الفترة الأخيرة، حيث ذكرت أن الممثل أو الممثلة عبارة عن عينان تٌصورات وعقل يّختزن، مضيفة :" كل ما إحنا ماشيين في رحلة الحياة بنقابل ناس، ففيه أمهات كتير بنقابلهم، عقلنا بيخزن جزء من شخصية هذه الأمهات".

وأضافت "بدر"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc" :" شوفت أمهات لما تيجي تخاف على بناتها بتمسكهم من كتفهم، فأنا لما أجي أجسد مشهد أم في الدراما وعاوز أظهر للناس إني خايفة على بنتي جدًا بستوحي هذا المشهد وأمسكها من كتفها".

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وعن دورها كـ "أم متسلطة قوية" في مسلسل "الأب الروحي"، ذكرت أن هذا المشهد على غير حقيقتها، حيث قالت: "أي ست في الدنيا عندها موهبة نوصل للي إحنا عاوزينه يحصل بس من غير ما نظهر متسلطين، وكمان نعرف شخصية الراجل اللي قدامنا، يعني فيه راجل عشان عاوزينه يمشي يمين نقوله أمشي شمال عشان هيرفض ويمشي يمين".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في الموسم رمضان الماضي، بمسلسل "زي الشمس"، وهو من بطولة أحمد السعدني ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني.

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