رشا بن معاوية بإطلالة حمراء في أحدث "فوتو سيشن"

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خضعت الفنانة التونسية رشا بن معاوية، لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، حيث نشرت مجموعة من الصور الخاصة بها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
جلسة التصوير أعدَّ لها كل من الاستايسلت إيمان خاميسي، والماكياج مرلان مجدي، أما التصوير كان للمصور الفوتوغرافي "حمدي".
يذكر أن الفنانة رشا بن معاوية شاركت في بطولة مسلسل "أبو جبل" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من مصطفى شعبان، دياب، والتونسية عائشة بن أحمد.
وكان الناقد اللبناني إيلي حنا، أحد أهم نقاد الموضة في الوطن العربي، اختار إطلالتها كأفضل إطلالة في إطلالات الفنانات خلال ظهورهن في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وصنف "حنا"، عبر صفحته في "إنستجرام" إطلالة "رشا" بكونها الأجمل والأرقى خلال أيام المهرجان والتي ظهرت بها في أول أيام المهرجان.
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