إطلالاتكِ الصيفية على طريقة نادين نجيم 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - نادين نجيم بحسب رأي نقاد الموضة، تُعتبر واحدة من أكثر النجمات في الوطن العربي أناقة ، واطلالاتها في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية ،وحتى في المسلسلات، تُعتبر مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء، ولهذا اخترنا لكِ اليوم مجموعة من التنسيقات التي اعتمدتها مؤخرًا، لتكون اطلالاتكِ الصيفية على طريقة نادين نجيم، وإليكِ بعض الأمثلة.

آخر صيحات فساتين صيف 2019 من وحي النجمة نادين نسيب نجيم

نادين نجيم في جمبسوت باللون الأبيض السكري:



لأحد المشاوير الصباحية الصيفية، اختارت نادين نجيم جمبسوت بتصميم أنيق باللون الأبيض السكري، ومن المعروف أنّ الجمبسوت بديل مميز وعصري عن الفساتين، ولا سيّما في فصل الصيف، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، وحزامًا قماشيًّا على الخصر، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية كبيرة وساعة يد ذهبية.

نادين نجيم في جمبسوت باللون الأبيض السكري







فستان ميدي معرق خيار نادين نجيم:





الفساتين المعرقة إحدى أبرز صيحات الموضة في هذا الموسم، وهي إحدى أجمل الخيارات في المناسبات الصيفية، ونادين نجيم مؤخرًا كانت قد اختارت فستان ميدي معرّقًا بألوان حيوية من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ بتصميم مميز باللون الأحمر.

فستان ميدي معرق خيار نادين نجيم



فساتين سهرة ناعمة على طريقة نانسي عجرم



اطلالة عصرية اعتمدتها نادين نجيم في بدلة باللون الفضي:



البدلات الرسمية رائجة جدًّا هذا الموسم، وهي تناسب نادين نجيم بشكل كبير، وكذلك تناسب الكثيرات من النساء، ولهذا من الممكن أن تكون هذه الاطلالة التي اختارتها نادين في بدلة باللون الفضي، مصدر وحي بالنسبة للكثيرات، ولا سيّما أنها نسقتها بأسلوب لافت جمع بين الأناقة والعصرية.

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اطلالة عصرية اعتمدتها نادين نجيم في بدلة باللون الفضي



اطلالاتك الصيفية على طريقة نادين نجيم، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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