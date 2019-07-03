حقائب الخصر أو الكروس صيحة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - لا تقتصر موضة الحقائب بشكل عام على التصميمات التقليدية والمحصورة بستايل معيّن، بل باتت حقائب البانانا الجانبية أو حقائب الخصر التي تلتف حول الجسم وتُعرف أيضًا بالكروس، هي أبرز صيحات موضة هذا الصيف، والخيار الأمثل لاطلالاتِك، لا سيّما العصرية والعملية. ولعلّ ما يميّز حقائب الكروس هو سهولة تنسيقها مع الاطلالات كافة، وبطرق مختلفة. لذا، استحوذت هذه الصيحة على اهتمام دور الأزياء العالمية؛ حيث قدّمت حقائب الخصر بأحجام وتصميمات مختلفة تناسب حاجتكِ. فلا تتردّدي في مواكبة أبرز صيحات موضة حقائب الخصر لاطلالة عصرية لهذا الموسم، واختيار الحقيبة التي تناسب شخصيتكِ من خلال هذه الصور التي جمعها لكِ "الخليج 365. نت":

إليكِ، أبرز صيحات موضة حقائب الخصر لهذا الموسم

اختاري هذه الحقائب على الشاطىء في صيف 2019

طريقة تنسيق حقيبة الخصر

حقيبة الخصر



لا تعتقدي أنّ هذه الحقائب لا تستحق أموالكِ، لأنكِ لن تستخدميها سوى في الخروجات الكاجوال العصرية فقط، بل هي موضة رائعة جدًّا لمختلف الأوقات والمناسبات. حتى أننا رأينا عددًا كبيرًا منها بمناسبات نهارية مختلفة ،على النجمات العالميات تزين اطلالاتهنّ بطريقة مفعمة بالحرية. ما عليكِ سوى انتقاء التصميم المناسب واللون الذي يليق بمختلف أزيائكِ، والحجم الذي تحتاجين إليه. الأسود سيكون استثمارًا مثاليًّا لأموالِك، لأنه يليق بكل ألوان الملابس، أما إذا كنتِ تريدين طلة أكثر عصرية ومرحًا، لا تخافي التجرؤ وانتقاء الألوان الزاهية الرائجة جدًّا راهنًا، مثل الأصفر والزهري والبرتقالي .

حقائب كلاتش بتصاميم عصرية تليق بالإطلالات الكاجوال

من علامة لويس فويتون المذهلة وغيرها من العلامات الفاخرة، وأخرى ذات الأسعار المتهاودة، كلها تبنّت هذه الموضة وطرحت من هذه الحقائب ستايلات كثيرة مذهلة، لتكوني فاشينيستا أنيقة في اطلالاتكِ واكسسواراتكِ كافة، جمعنا لكِ صورًا لأحدث صيحات هذا الستايل من الحقائب، فأيّها تختارين؟

موديلات حقائب كلاتش من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء