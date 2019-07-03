إطلالات سيلين ديون في أسبوع الموضة.. صادمة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021، يوم الأحد الموافق 30 يونيو، والتي تستمر حتى نهار الأربعاء 3 يوليو.

وتتواجد النجمة العالمية الكندية سيلين ديون Celine Dion حالياً في فرنسا؛ للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضورها أكثر من عرض لدور الأزياء العالمية.

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وظهرت سيلين، في أكثر من مناسبة منذ وصولها لباريس، بأكثر من إطلالة، اتسمت بالغرابة والجراءة، مما تسببت في إثارة الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين نقاد الموضة عالمياً، الذي اعتبر أغلبهم أنها إطلالات صادمة.



إليكنّ بعض إطلالات سيلين ديون في أسبوع الموضة

إطلالات سيلين ديون



اعتمدت النجمة إطلالة مفعمة بالألوان، تحمل توقيع دار أوف وايت Off-White لموسم ربيع 2019 – 2020، كانت قد قدّمتها جيجي حديد على منصة عرض العلامة، وأبقت على السترة مغلقة، إلا أن ديون قررت فتح السترة، في خطوة جريئة منها.

اختارت سيلين ديون فستاناً زهرياً وطويلاً من دون أكمام، يحمل توقيع دار ميو ميو Miu Miu، وقد تميّز بفتحته التي تزينت بربطة سوداء.

ارتدت سيلين ديون كنزة باللون الزهري من الريش، نسّقتها مع بنطلون جينز واسع، وحذاء من الفرو باللون الزهري، وحقيبة من فندي Fendi.

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اعتمدت الفنانة الكندية لوكاً كاملاً باللون الأسود، فاختارت فستاناً أسودَ نسّقته مع قفازات من الجلد الأسود، وحذاء جريء من الجلد مفتوح من الأمام.

ظهرت سيلين ديون ببليزر باللونين الأسود والأبيض، مع تنورة قصيرة باللون الأصفر الفاقع وبقصة الكشكش.

فستان غريب حمل توقيع المصممة الألمانية Iris van Herpen وقد جاء باللونين البرتقالي والرمادي، وعلى شكل الموجات ثلاثية الأبعاد.

تألقت سيلين ديون في إطلالة عصرية بجامبسوت من شانيل باللون الأسود، ضيق، أظهر قوامها، وأعطاها لمسة أنثوية، خاصة حزام الخصر.

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إطلالة صادمة اختارتها النجمة البالغة من العمر 51 عاماً في أسبوع باريس للموضة، لاقت الكثير من النقد عالمياً.

سرقت النجمة الأضواء في عرض Alexandre Vauthier، بعد أن أطلّت بفستان باللون الأبيض أشبه بفستان العروس، من حيث الشكل أو اللون.

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